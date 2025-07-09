Экипажи Су-25 утопили в разрывах бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской бронетехники в зоне специальной военной операции. Это сделали экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25.

«Действуем быстро. Постоянно работаем с разных рубежей, будь то лес или поле. Для ПВО мы будто невидимы, РЛС на таких высотах нас попросту не видит. Нанесли удар, отход с отстрелом тепловых ловушек, и уже летим обратно на аэродром», - рассказал летчик-штурмовик с позывным Гром.

Он добавил, что экипажи штурмовой авиации готовы прикрыть товарищей на передовой всегда, вне зависимости от погоды.

Отмечено, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток». Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты. При этом в российском оборонном ведомстве уточнили, что пуски выполнялись парами самолетов с малых высот.

Нанеся удар, Су-25 благополучно вернулись на аэродром вылета. МО РФ уточнило, что уничтожить удалось не только украинскую бронетехнику, но и личный состав ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.