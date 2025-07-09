МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипажи Су-25 утопили в разрывах бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации

Летчик с позывным Гром отметил, что штурмовая авиация работает с разных рубежей - то со стороны поля зайдет, но над лесом внезапно появится. После этого следуют внезапный удар и стремительный отход.
2025-07-09 18:33:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской бронетехники в зоне специальной военной операции. Это сделали экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25.

«Действуем быстро. Постоянно работаем с разных рубежей, будь то лес или поле. Для ПВО мы будто невидимы, РЛС на таких высотах нас попросту не видит. Нанесли удар, отход с отстрелом тепловых ловушек, и уже летим обратно на аэродром», - рассказал летчик-штурмовик с позывным Гром. 

Он добавил, что экипажи штурмовой авиации готовы прикрыть товарищей на передовой всегда, вне зависимости от погоды. 

Отмечено, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток». Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты. При этом в российском оборонном ведомстве уточнили, что пуски выполнялись парами самолетов с малых высот. 

Нанеся удар, Су-25 благополучно вернулись на аэродром вылета. МО РФ уточнило, что уничтожить удалось не только украинскую бронетехнику, но и личный состав ВСУ. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Су-25 #спецоперация #штурмовая авиация #группировка восток
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Беларуси
2
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
3
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
4
Инженеры водной стихии
5
Рота БМПТ. Терминатор в бою
6
Патрон против дрона
7
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
8
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
9
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
10
Вьетнам. Оружие Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 