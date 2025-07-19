Связисты оперативно починили поврежденный FPV-дроном оптоволоконный кабель

В зоне спецоперации за устойчивой защищенной и круглосуточной связью между командованием и подразделениями следят военные связисты группировки войск «Север».

Во время одного из таких дежурств они восстановили оптоволоконную связь, поврежденную из-за атаки украинского FPV-дрона. С помощью специального оборудования им удалось заменить кабель, благодаря которому управление войсками осуществляется бесперебойно.

Помимо восстановления коммуникации, эти военнослужащие занимаются плановым обслуживанием объектов и узлов связи. Кроме того, они устраняют разрывы и повреждения проводных устройств и спутниковых средств прямо на линии боевого соприкосновения.

Прежде Минобороны РФ показывало, как в зоне СВО связисты установили радиомосты между подразделениями на расстоянии до 50 километров без необходимости прокладки кабельных линий.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.