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В Ростовской области задерживаются 75 поездов из-за атак БПЛА

Время задержки составляет от одного до 12 часов.
Константин Денисов 2025-07-19 22:51:43
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

В Ростовской области задерживаются 75 пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово. Об этом сообщает пресс-служба «ФПК».

Большинство составов следовали из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов в курорты Кавказа и Красноярского края. Причиной стал обрыв контактной сети в результате падения украинских дронов.

«Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отклонения от графика пассажирских поездов. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», - говорится в сообщении.

Также стало известно и об отставании от графика 10 поездов, следовавших в сторону Крыма и 11, которые ехали в обратном направлении.

Ранее сообщалось о том, что по двум путям сообщение уже возобновлено.

#в стране и мире #бпла #ВСУ #Железная дорога #поезда #фпк
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