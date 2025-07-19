Вступили в силу увеличенные штрафы для водителей и владельцев фур

В России с 18 июля 2025 года вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие ужесточение наказаний для водителей и владельцев транспортных средств. Нововведения закреплены федеральным законом, который 7 июля подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно поправкам, штраф за игнорирование требования сотрудников ГИБДД об остановке (ст. 12.25 КоАП) увеличен с 500–800 рублей до 7–10 тысяч рублей. Если водитель повторно нарушит это правило в течение года, ему грозит штраф в размере 10 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Особое внимание уделено владельцам грузового транспорта. Так, за проезд через автоматический пункт весогабаритного контроля с нарушением установленных норм (ч. 5 ст. 12.21.5 КоАП) собственнику грузовика теперь придется заплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Также введена санкция в 150 тысяч рублей за превышение допустимых габаритов груза до 10 см (ч. 1 ст. 12.21.1 КоАП). Ранее штраф могли наложить на водителя, а теперь ответственность возлагается исключительно на владельца транспортного средства.

Кроме того, срок давности для привлечения к ответственности за езду без разрешения с негабаритным или тяжеловесным грузом (ст. 12.12.1 КоАП) увеличен с двух месяцев до одного года.

Авторы поправок в пояснительной записке указали, что в ряде регионов водителям экономически выгоднее нарушать правила, чем их соблюдать. По их мнению, ранее действовавшие небольшие штрафы не мотивировали водителей и собственников транспорта следовать установленным требованиям, что и привело к необходимости ужесточения мер.

Ранее Госдума приняла поправки о штрафах за передачу номера и рекламу VPN.