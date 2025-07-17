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Госдума приняла поправки о штрафах за передачу номера и рекламу VPN

Сумма штрафов составит до 50 тысяч за передачу номера, до 200 тысяч - за передачу данных для входа в интернет.
Глеб Владовский 2025-07-17 14:15:14
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Госдума приняла поправки в закон о введении штрафов за передачу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы. Об этом свидетельствуют данные трансляции с голосования.

Уточняется, что запрет касается передачи сим-карты человеку, который будет использовать ее не в личных целях, а с целью преступления. За это предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей. За передачу данных для входа в интернет штраф может достичь отметки в 200 тысяч рублей.

Кроме того, принят закон, устанавливающий штрафы за поиск экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. Поправки не запрещают использование VPN, они направлены на то, чтобы такие сервисы не использовались для поиска запрещенного контента, который включен в перечень Минюста.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев рассказал, что ответственность за поиск экстремистского материала в Сети будет наступать в случае, когда пользователь целенаправленно будет пытаться обойти уже заблокированный в интернете контент, а также за его распространение.

#штраф #vpn #Госдума РФ #Поправки в закон #экстремистский материал
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