Госдума приняла поправки о штрафах за передачу номера и рекламу VPN

Госдума приняла поправки в закон о введении штрафов за передачу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы. Об этом свидетельствуют данные трансляции с голосования.

Уточняется, что запрет касается передачи сим-карты человеку, который будет использовать ее не в личных целях, а с целью преступления. За это предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей. За передачу данных для входа в интернет штраф может достичь отметки в 200 тысяч рублей.

Кроме того, принят закон, устанавливающий штрафы за поиск экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. Поправки не запрещают использование VPN, они направлены на то, чтобы такие сервисы не использовались для поиска запрещенного контента, который включен в перечень Минюста.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев рассказал, что ответственность за поиск экстремистского материала в Сети будет наступать в случае, когда пользователь целенаправленно будет пытаться обойти уже заблокированный в интернете контент, а также за его распространение.