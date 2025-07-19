Иран пригрозил выходом из ДНЯО в случае усиления санкций

Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае усиления давления и санкций на исламскую республику. Об этом в интервью Tasnim предупредил официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи.

Он отметил, что на данный момент Тегеран лишь приостановил добровольное исполнение протокола, но при этом до сих пор остается членом ДНЯО.

«При продолжении санкционного давления в повестке дня может оказаться выход из договора, обогащение урана до уровня выше 60%, производство и экспорт модернизированных центрифуг и расширение отношений в ядерной сфере», - сказал Резаи.

Ранее сообщалось, что США, Франция, Германия и Великобритания дали Ирану 1,5 месяца на заключение сделки. Если по истечении этого срока прогресса в переговорах не будет, то в отношении Ирана будут снова введены санкции 2025 года.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул важность дипломатического урегулирования иранского кризиса.