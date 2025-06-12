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Артисты дали концерт ко Дню России для бойцов в зоне спецоперации

В основном звучали произведения российских исполнителей и народные песни. Артисты балета выступили с танцевальными номерами.
2025-06-12 07:08:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Праздничный концерт ко Дню России для военнослужащих группировки войск «Запад» провели артисты ансамбля песни и пляски Московского военного округа в зоне проведения специальной военной операции 

Фронтовая бригада ансамбля песни и пляски Московского военного округа дала концерт ко Дню России для военнослужащих 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад», которые участвуют в спецоперации.

«Мы приехали поддержать ребят, сказать что мы их очень любим, ценим их труд, рассказываем о них детям. Очень хочется, чтобы ребятам понравилось, и конечно работаем мы на разрыв», - рассказала солистка ансамбля песни и пляски Московского военного округа Галина Граматикопуло.

Концерт прошел в специально оборудованном укрытии. Артисты представили несколько песен и музыкальных композиций. В основном звучали произведения российских исполнителей и народные песни. Артисты балета выступили с танцевальными номерами.

Бойцы искренне поблагодарили артистов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #день россии #концерт #ансамбль песни и пляски #артисты #московский военный округ #фронтовая бригада
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