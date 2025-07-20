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На Южно-Донецком направлении артиллеристы уничтожили копавших траншеи боевиков

Российские военнослужащие также вывели из строя инженерную технику.
2025-07-20 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Южно-Донецком направлении специальной операции бойцы группировки войск «Восток» обнаружили украинских боевиков, которые занимались оборудованием инженерных сооружений. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По вражеским позициям ударили артиллерийские расчеты. В результате были уничтожены инженерная техника и живая сила противника.

Ранее в МО РФ рассказали, как артиллеристы ликвидировали склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) на Северском направлении спецоперации. Он находился в одном из заброшенных строений.

Также российские военнослужащие вывели из строя 152-мм гаубицу противника.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #МО РФ #Южно-Донецкое направление #инженерные сооружения
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