На Южно-Донецком направлении специальной операции бойцы группировки войск «Восток» обнаружили украинских боевиков, которые занимались оборудованием инженерных сооружений. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По вражеским позициям ударили артиллерийские расчеты. В результате были уничтожены инженерная техника и живая сила противника.

Ранее в МО РФ рассказали, как артиллеристы ликвидировали склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) на Северском направлении спецоперации. Он находился в одном из заброшенных строений.

Также российские военнослужащие вывели из строя 152-мм гаубицу противника.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.