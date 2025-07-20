На Южно-Донецком направлении артиллеристы уничтожили копавших траншеи боевиков

На Южно-Донецком направлении специальной операции бойцы группировки войск «Восток» обнаружили украинских боевиков, которые занимались оборудованием инженерных сооружений. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
По вражеским позициям ударили артиллерийские расчеты. В результате были уничтожены инженерная техника и живая сила противника.
Ранее в МО РФ рассказали, как артиллеристы ликвидировали склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) на Северском направлении спецоперации. Он находился в одном из заброшенных строений.
Также российские военнослужащие вывели из строя 152-мм гаубицу противника.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»