Bloomberg: Зеленский проводит перестановки в кабмине, чтобы угодить Трампу

Владимир Зеленский производит перестановки в правительстве Украины, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Реорганизация кабинета министров, проведенная на этой неделе Зеленским, стала частью усилий по продвижению на позиции его сторонников, которые потенциально могут завоевать расположение Трампа», - говорится в публикации.

Авторы материала также отметили, что таким образом Киев старается быстро отреагировать на неожиданную смену курса политики США в отношении Украины, поскольку неизвестно, сколько она продлится.

Ранее стало известно о том, что Денис Шмыгаль покинул пост премьер-министра Украины и стал новым министром обороны страны. Его место заняла Юлия Свириденко, а Рустем Умеров назначен на должность секретаря СНБО.