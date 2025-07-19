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Bloomberg: Зеленский проводит перестановки в кабмине, чтобы угодить Трампу

Глава киевского режима сменил чиновников на ключевых постах.
Константин Денисов 2025-07-19 20:39:35
© Фото: IMAGO, dts, Nachrichtenagentur, Globallookpress

Владимир Зеленский производит перестановки в правительстве Украины, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Реорганизация кабинета министров, проведенная на этой неделе Зеленским, стала частью усилий по продвижению на позиции его сторонников, которые потенциально могут завоевать расположение Трампа», - говорится в публикации.

Авторы материала также отметили, что таким образом Киев старается быстро отреагировать на неожиданную смену курса политики США в отношении Украины, поскольку неизвестно, сколько она продлится.

Ранее стало известно о том, что Денис Шмыгаль покинул пост премьер-министра Украины и стал новым министром обороны страны. Его место заняла Юлия Свириденко, а Рустем Умеров назначен на должность секретаря СНБО.

#в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #Денис Шмыгаль #Рустем Умеров #Юлия Свириденко
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