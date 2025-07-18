Дроноводы сожгли украинский танк в Днепропетровской области

В районе села Филия Днепропетровской области операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» обнаружили и ликвидировали вражеский танк, укрытый в лесополосе. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Точные удары по танку привели к взрыву боекомплекта, из-за чего боевая машина была полностью уничтожена огнем.

Расчеты беспилотников группировки «Восток» активно ведут боевые действия, ежедневно выявляя и уничтожая технику, командные пункты и склады боеприпасов ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее в Минобороны показали, кадры уничтожения железнодорожного транспорта ВСУ с военными грузами в районе населенного пункта Доброполье в ДНР.



Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.