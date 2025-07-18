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Дроноводы сожгли украинский танк в Днепропетровской области

Точные попадания вызвали детонацию боекомплекта.
2025-07-18 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В районе села Филия Днепропетровской области операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» обнаружили и ликвидировали вражеский танк, укрытый в лесополосе. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Точные удары по танку привели к взрыву боекомплекта, из-за чего боевая машина была полностью уничтожена огнем.

Расчеты беспилотников группировки «Восток» активно ведут боевые действия, ежедневно выявляя и уничтожая технику, командные пункты и склады боеприпасов ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее в Минобороны показали, кадры уничтожения железнодорожного транспорта ВСУ с военными грузами в районе населенного пункта Доброполье в ДНР.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#Минобороны #Днепропетровская область #украинский танк #FPV-дроны
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