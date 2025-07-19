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Политолог объяснил, зачем Трампу нужно убрать Зеленского

Эксперт считает, что таким образом США удовлетворяет одно из требований России.
Константин Денисов 2025-07-19 18:47:22
© Фото: Domenico Cippitelli, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в беседе со «Звездой» объяснил, почему в США задумались о поиске замены Владимиру Зеленскому на посту президента Украины.

«Теперь уже крупные СМИ говорят об этом. Это то, о чем говорили на протяжении уже достаточно долгого времени.  Время-то идет и подходит к тому моменту,  когда ситуация на Украине с переговорами заходит в тупик. Американцев, в принципе, устраивают нынешний режим подконтрольной Западу. Но личная замена Зеленского бы им не помешала при консервации самого режима. Потому что неоднократно было сказано и российской делегацией на разных уровнях о том,  что переговоры там можно вести с разными людьми, но кто будет ставить подписи?  Зеленский на такую роль не подходит. Он явно просроченный деятель,  который держится любыми способами за свое место и жаждет продолжения войны, исключительно из-за того,  что в случае наступления мира или перемирия его дни могут быть сочтены во всех смыслах этого слова», - сказал Дудчак.

Другой причиной эксперт назвал личную неприязнь президента США Дональда Трампа к главе киевского режима.

Что касается возможных выборов на Украине, то Дудчак считает такой сценарий вероятным, однако пока не видит, как их можно организовать. По его мнению, в нынешней ситуации, когда людей отлавливают буквально на улицах, мало кто осмелится посетить избирательные участки.

Дистанционное голосование также может вызвать вопросы. К тому же, непонятно, будут ли учитываться голоса украинцев, которые сейчас находятся в России.

Ранее американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники в Вашингтоне заявил, что США рассматривают возможность силового смещения Зеленского с последующей передачей власти бывшему главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному.

#Россия #Украина #Выборы #Владимир Зеленский #переговоры #наш эксклюзив
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