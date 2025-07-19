Политолог объяснил, зачем Трампу нужно убрать Зеленского

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в беседе со «Звездой» объяснил, почему в США задумались о поиске замены Владимиру Зеленскому на посту президента Украины.

«Теперь уже крупные СМИ говорят об этом. Это то, о чем говорили на протяжении уже достаточно долгого времени. Время-то идет и подходит к тому моменту, когда ситуация на Украине с переговорами заходит в тупик. Американцев, в принципе, устраивают нынешний режим подконтрольной Западу. Но личная замена Зеленского бы им не помешала при консервации самого режима. Потому что неоднократно было сказано и российской делегацией на разных уровнях о том, что переговоры там можно вести с разными людьми, но кто будет ставить подписи? Зеленский на такую роль не подходит. Он явно просроченный деятель, который держится любыми способами за свое место и жаждет продолжения войны, исключительно из-за того, что в случае наступления мира или перемирия его дни могут быть сочтены во всех смыслах этого слова», - сказал Дудчак.

Другой причиной эксперт назвал личную неприязнь президента США Дональда Трампа к главе киевского режима.

Что касается возможных выборов на Украине, то Дудчак считает такой сценарий вероятным, однако пока не видит, как их можно организовать. По его мнению, в нынешней ситуации, когда людей отлавливают буквально на улицах, мало кто осмелится посетить избирательные участки.

Дистанционное голосование также может вызвать вопросы. К тому же, непонятно, будут ли учитываться голоса украинцев, которые сейчас находятся в России.

Ранее американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники в Вашингтоне заявил, что США рассматривают возможность силового смещения Зеленского с последующей передачей власти бывшему главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному.