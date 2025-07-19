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МО РФ: над Россией вечером сбили 87 украинских беспилотников

Из них 48 уничтожены над Брянской область и пять - над Московским регионом.
2025-07-19 00:31:05
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Силы ПВО уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотников самолетного типа в период с 18.15 до 23.05 мск, сообщили в Минобороны РФ.

Большая часть - 48 БПЛА - сбиты над территорией Брянской области. Еще 12 - над Орловской, 10 - над Калужской, 8 - над Ростовской. По одному дрону перехватили над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей. Пять беспилотников, включая два летевших на столицу, уничтожены над Московским регионом.

Ранее сообщалось, что сбитый украинский дрон повредил высоковольтную линию в Дмитрове.

Материалы подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#Москва #Минобороны РФ #бпла #дрон #Брянская область #украинские беспилотники
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