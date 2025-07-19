В Москве стартовал фестиваль, посвященный годовщине Олимпиады-80

В Москве стартовал спортивный фестиваль, который посвятили 45-летию легендарной Олимпиады 1980-го года. Он открылся шествием олимпийских чемпионов по Садовому кольцу, которое буквально превратилось в кольцо спортивное.

Основной площадкой мероприятия стала Зубовская площадь. Именно здесь уже прошла групповая зарядка. И отсюда стартовало шествие олимпийских спортсменов. Они несут факел по всему Садовому кольцу в честь 45-летия Олимпиады-80. К ним присоединились жители и гости столицы.

Один из главных факелоносцев олимпиады 1980-го года Рамир Курамшин поделился впечатлениями о тех днях и сегодняшнем фестивале спорта.

«Мне ровно 45 лет тому назад была доверена честь пронести олимпийский огонь на последнем этапе эстафеты. Уже прошло 45 лет с того события, и хорошо, что руководство города, Олимпийского комитета России не забывают о той олимпиаде, которая была первой в истории нашей страны. И в честь того события проводится грандиозное общегородское мероприятие», - поделился факелоносец 1980 и 2014 годов.

Кроме того, на Зубовской площади стартовали семейные эстафеты в рамках соревнований по легкой атлетике. Вдоль всего Садового кольца расположены 12 уникальных спортивных площадок: волейбол, хоккей на траве, рэгби, а также уличный спорт, например, такой как скейтбординг и BMX и другие. Все это сопровождается не только показательными выступлениями, но и мастер-классами, а также групповыми тренировками.

В 16:00 в завершении фестиваля в небо запустят олимпийского мишку. Одно из самых ожидаемых событий здесь - это появление Александра Овечкина. С его участием запланировано открытие инсталяции на Никольской улицы в честь рекорда по голам НХЛ нашего великого хоккеиста.

Ранее Садовое кольцо в Москве перекрыли из-за велопробега. Временные ограничения действовали в столице 17 мая.