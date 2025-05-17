В Москве перекрыли движение по Садовому кольцу из-за велопробега

Сегодня в Москве с 6.00 до 19.00 мск будет временно закрыто Садовое кольцо для движения транспорта. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Отмечается, что на Садовом открывать движение будут по мере прохождения велоколонны.

Кроме того, с 00.01 до 20.00 нет движения на Зубовской и Большой Пироговской улицах, а также в проезде Девичьего Поля. С 13.30 и до окончания мероприятия нельзя будет проехать по улицам Плющиха и Еланского.

«На участках ограничений запрещена парковка», - отметили в Дептрансе.

Ограничения затронули и подъезд к ряду объектов на Садовом кольце. Так, нельзя будет подъехать в Парку Горького со стороны улицы Крымский Вал, ТЦ «Атриум», Курскому вокзалу, Театру Сатиры со стороны Большой Садовой, ТЦ «Смоленский Пассаж» со стороны Смоленской площади и ТРЦ «Павелецкая Плаза».

Уточняется, что подъезд к Курскому вокзалу будет возможен только со стороны улиц Верхняя Сыромятническая и Казакова.

Московский Дептранс рекомендует сегодня выбирать метро для поездок в центр города.