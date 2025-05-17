МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве перекрыли движение по Садовому кольцу из-за велопробега

Временные ограничения будут действовать в столице до вечера.
Виктория Бокий 2025-05-17 10:50:07
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press

Сегодня в Москве с 6.00 до 19.00 мск будет временно закрыто Садовое кольцо для движения транспорта. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Отмечается, что на Садовом открывать движение будут по мере прохождения велоколонны.

Кроме того, с 00.01 до 20.00 нет движения на Зубовской и Большой Пироговской улицах, а также в проезде Девичьего Поля. С 13.30 и до окончания мероприятия нельзя будет проехать по улицам Плющиха и Еланского.

«На участках ограничений запрещена парковка», - отметили в Дептрансе.

Ограничения затронули и подъезд к ряду объектов на Садовом кольце. Так, нельзя будет подъехать в Парку Горького со стороны улицы Крымский Вал, ТЦ «Атриум», Курскому вокзалу, Театру Сатиры со стороны Большой Садовой, ТЦ «Смоленский Пассаж» со стороны Смоленской площади и ТРЦ «Павелецкая Плаза».

Уточняется, что подъезд к Курскому вокзалу будет возможен только со стороны улиц Верхняя Сыромятническая и Казакова.

Московский Дептранс рекомендует сегодня выбирать метро для поездок в центр города.

#Москва #в стране и мире #Велопробег #дептранс Москвы #московский велофестиваль #перекрыто
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 