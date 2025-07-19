В Лос-Анджелесе машина влетела в толпу, пострадали не менее 20 человек

В Лос-Анджелесе автомобиль влетел в толпу, пострадали не менее 20 человек. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные пожарной службы города.

«От четырех до пяти пострадавших находятся "по меньшей мере" в критическом состоянии, от восьми до 10 - в тяжелом. От 10 до 15 человек - в удовлетворительном состоянии», - говорится в материале.

Автомобиль врезался в столб. Неизвестно, был ли этот наезд умышленным. Информация о задержании водителя не поступала.

На месте происшествия работают экстренные службы.