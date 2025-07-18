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Три человека погибли при взрыве на учебном полигоне в Лос-Анджелесе

Подробности происшествия пока не сообщаются.
Константин Денисов 2025-07-18 22:22:02
© Фото: Kyle Mazza, Keystone Press Agency, Globallookpress

Три человека погибли в результате взрыва на учебном полигоне департамента шерифа Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Fox News.

«Три человека погибли при взрыве», - говорится в сообщении.

Источники телеканала сообщили о том, что детонация произошла в тот момент, когда сотрудники полиции транспортировали боеприпасы на территорию полигона.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила в соцсети Х, что обсудила случившееся с прокурором Центрального округа Калифорнии Биллом Эссейли и шерифом округа Лос-Анджелес Робертом Луной.

Известно, что в результате инцидента имеются пострадавшие, однако их количество не уточняется. Им уже оказывается необходимая медицинская помощь.

#в стране и мире #сша #полиция #лос-анджелес #взрывы
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