Три человека погибли при взрыве на учебном полигоне в Лос-Анджелесе

Три человека погибли в результате взрыва на учебном полигоне департамента шерифа Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Fox News.

«Три человека погибли при взрыве», - говорится в сообщении.

Источники телеканала сообщили о том, что детонация произошла в тот момент, когда сотрудники полиции транспортировали боеприпасы на территорию полигона.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила в соцсети Х, что обсудила случившееся с прокурором Центрального округа Калифорнии Биллом Эссейли и шерифом округа Лос-Анджелес Робертом Луной.

Известно, что в результате инцидента имеются пострадавшие, однако их количество не уточняется. Им уже оказывается необходимая медицинская помощь.