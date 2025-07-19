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Ядовитые медузы заполонили побережье Азовского моря

Подобные нашествия на побережье происходят каждый год из-за сильного ветра, который разгоняет волны, выносящие медуз на сушу.
Игнат Далакян 2025-07-19 13:15:23
© Фото: @krasnodar1, Telegram © Видео: @krasnodar1, Telegram

На побережье Азовского моря течением выбросило огромное количество медуз-корнеротов.

Нашествие морских обитателей произошло практически на всех участках, включая пляжи Крыма и Краснодарского края. Жители крымского Щелкина поделились с 360.ru, что явление наблюдалось только один день. Они рассказали, что медуз на следующий смыло штормом. Однако в других местах, например, Татарской бухте морские обитатели еще остались.

Подобные нашествия на побережье Азовского моря происходят ежегодно из-за сильного ветра. который разгоняет волны, выносящие морских обитателей на сушу.

Медузы-корнероты представляют для человека серьезную опасность, поскольку любое прикосновение вызывает серьезный ожог из-за яда.

В прошлом году в сети также появились ролики, на которых ядовитые медузы превратили море у Крыма в «желе». Морских обитателей волнами выбросило на побережье мыса Тарханкут на полуострове.

#Краснодарский край #Азовское море #Пляж #Медузы #ядовитые медузы
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