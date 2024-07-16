Ядовитые медузы превратили в «желе» море у Крыма

В интернете появились видео с медузами, которые заполнили побережье мыса Тарханкут в Крыму. На кадрах видно, что вместо прозрачной воды у берега наблюдается «желе из медуз».

Профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева рассказала RT, что медузы-корнероты оставляют болезненные и обширные ожоги на коже человека. Она заявила, что корнерот является опасной медузой.

«Смертельными - я не знаю, может быть просто какая-то индивидуальная ещё непереносимость, и тогда это будет реакция, усугубленная еще аллергической историей. Купаться нельзя», - сообщила Елена Темерева.

Избавиться от последствий укуса медузы можно с помощью шкурки от банана, рассказала «Звезде», нутрициолог Анна Белоусова. Если потереть место укуса кожурой, то оно перестанет приносить дискомфорт и чесаться.