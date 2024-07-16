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Ядовитые медузы превратили в «желе» море у Крыма

Профессор МГУ рассказала, чем опасны медузы-корнероты для человека.
Услада Дубинина 2024-07-16 14:27:33
© Фото: Краснодар. Сегодня, Telegram © Видео: Интересный Крым | Симферополь | Севастополь, Вконтакте

В интернете появились видео с медузами, которые заполнили побережье мыса Тарханкут в Крыму. На кадрах видно, что вместо прозрачной воды у берега наблюдается «желе из медуз». 

Профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева рассказала RT, что медузы-корнероты оставляют болезненные и обширные ожоги на коже человека. Она заявила, что корнерот является опасной медузой.

«Смертельными - я не знаю, может быть просто какая-то индивидуальная ещё непереносимость, и тогда это будет реакция, усугубленная еще аллергической историей. Купаться нельзя», - сообщила Елена Темерева.

Избавиться от последствий укуса медузы можно с помощью шкурки от банана, рассказала «Звезде», нутрициолог Анна Белоусова. Если потереть место укуса кожурой, то оно перестанет приносить дискомфорт и чесаться. 

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© Краснодар. Сегодня, Telegram
#в стране и мире #Крым #медуза #мыс Тарханкут
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