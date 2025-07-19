В Федерации синхронного плавания РФ поздравили Мальцева с золотом на ЧМ

Завоевавший на Чемпионате мира по водным видам спорта золотую медаль российский синхронист Александр Мальцев стал легендой. Такое заявление сделала вице-президент Федерации синхронного плавания России Мария Киселева.

«Проведена огромная работа. Саша завоевал свою пятую золотую мировую медаль - настоящий лидер и легенда!» - заявила она.

Спортсменка также добавила, что случилось блистательное возвращение России после длительного перерыва и кардинальных изменений правил в синхронном плавании.

Ранее сообщалось, что Мальцев занял первое место, выступая в сольной технической программе. Спортсмен набрал 251,7133 балла. Это первая его золотая медаль в сольном участии.