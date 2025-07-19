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Синоптик: сильные ливни вернутся в Москву в выходные

По словам синоптика Шувалова, на следующей неделе дожди будут идти практически ежедневно. Погода будет оставаться теплой.
Глеб Владовский 2025-07-19 13:54:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сильные ливни вернутся в Москву и Подмосковье в субботу, 19 июля. Об этом сообщил «Звезде» синоптик Александр Шувалов.

«Ливни будут, начнутся сегодня вечером на юго-западе области, на юге области. И продлятся больше часа в воскресенье... Завтра температура при дожде снизится до 23-24 градусов», - уточнил собеседник телеканала.

По словам синоптика, ожидается, что с понедельника, 21 июля, дожди будут идти практически ежедневно. При этом погода будет оставаться теплой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе со «Звездой» рассказал, что в субботу и воскресенье ожидаются облачность и дожди, однако погода в Москве и Подмосковье будет оставаться теплой.

#Москва #в стране и мире #Подмосковье #Погода #дожди
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