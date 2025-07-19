Синоптик: сильные ливни вернутся в Москву в выходные

Сильные ливни вернутся в Москву и Подмосковье в субботу, 19 июля. Об этом сообщил «Звезде» синоптик Александр Шувалов.

«Ливни будут, начнутся сегодня вечером на юго-западе области, на юге области. И продлятся больше часа в воскресенье... Завтра температура при дожде снизится до 23-24 градусов», - уточнил собеседник телеканала.

По словам синоптика, ожидается, что с понедельника, 21 июля, дожди будут идти практически ежедневно. При этом погода будет оставаться теплой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе со «Звездой» рассказал, что в субботу и воскресенье ожидаются облачность и дожди, однако погода в Москве и Подмосковье будет оставаться теплой.