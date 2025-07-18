МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вильфанд рассказал о погоде в выходные в Москве

По словам метеоролога, интенсивность осадков в выходные в Москве и области будет не такая, как в предыдущие недели.
Игнат Далакян 2025-07-18 15:32:03
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В субботу и воскресенье ожидается облачность и дожди, однако погода в Москве и Подмосковье будет оставаться теплой. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Завтра в первой половине дня будет чуть больше облачность. Будут небольшие кратковременные осадки, но преимущественно без. Во второй половине - да, местами даже сильные (осадки. - Прим. ред.) по области. Это нормально - 10-15 мм, может быть и грозовая деятельность», - спрогнозировал метеоролог.

По его словам, в воскресенье также ожидается облачный день, сопровождающийся дождями.

«Но это теплый летний день, и в субботу, и в воскресенье +24...+26 градусов днем, даже до +28, ну и грозовые дожди», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что интенсивность осадков будет не такая, как в предыдущие недели.

Ранее в Подмосковье 15 июля выпало более 80% месячной нормы осадков. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, такие показатели стали рекордом.

#Москва #лето #Подмосковье #Погода #осадки #наш эксклюзив #дожди
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Беларуси
2
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
3
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
4
Инженеры водной стихии
5
Рота БМПТ. Терминатор в бою
6
Патрон против дрона
7
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
8
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
9
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
10
Вьетнам. Оружие Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 