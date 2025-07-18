Вильфанд рассказал о погоде в выходные в Москве

В субботу и воскресенье ожидается облачность и дожди, однако погода в Москве и Подмосковье будет оставаться теплой. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Завтра в первой половине дня будет чуть больше облачность. Будут небольшие кратковременные осадки, но преимущественно без. Во второй половине - да, местами даже сильные (осадки. - Прим. ред.) по области. Это нормально - 10-15 мм, может быть и грозовая деятельность», - спрогнозировал метеоролог.

По его словам, в воскресенье также ожидается облачный день, сопровождающийся дождями.

«Но это теплый летний день, и в субботу, и в воскресенье +24...+26 градусов днем, даже до +28, ну и грозовые дожди», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что интенсивность осадков будет не такая, как в предыдущие недели.

Ранее в Подмосковье 15 июля выпало более 80% месячной нормы осадков. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, такие показатели стали рекордом.