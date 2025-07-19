Расследования и материалы, которые публикует журналист Сеймур Херш, не всегда находят подтверждение. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» политолог Александр Асафов, комментируя его заявление о возможном смещении украинского лидера Владимира Зеленского.

«Говоря о том, что Соединенные Штаты планируют замену Зеленского на Залужного, он в определенном смысле упрощает ситуацию. Конечно, американцы и британцы ведут непрерывный кастинг на лидеров украинских элит», - уточнил эксперт.

По словам Асафова, того же Ермака и Залужного меряют социологически, и проверяют на управляемость при встрече. Но однозначного фаворита у Запада до сих пор нет

«В нынешней ситуации, пока выборов нет, основная задача, чтобы конфликт продолжался, а вовсе не прекращался электоральным или еще каким-нибудь путем... Было много сигналов, что рано или поздно американцы будут принуждать Зеленского пройти через выборы, через легитимную процедуру», - добавил собеседник телеканала.

Ранее сообщалось, что Херш допустил замену Зеленского Залужным на посту главы киевского режима. По словам журналиста, есть вероятность, что смена власти может произойти и силовым путем.