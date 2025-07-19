ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли сегодня ночью групповой удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины, которые выпускали составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Все назначенные объекты поражены», - отметили в российском оборонном ведомстве.

Также отмечается, что за сутки российские войска поразили территориальный центр комплектования, инфраструктуру военного аэродрома, авиаремонтное предприятие, а также места подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов.

Средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб и 349 беспилотников.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении штурмовиками Су-25 ВКС России опорных пунктов и личном составе ВСУ. Парами с малых высот экипажи штурмовой авиации выполнили пуски с кабрирования и вернулись на свой аэродром.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.