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ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Все объекты поражены, отметили в Минобороны России.
2025-07-19 12:25:03
© Фото: Минобороны России

Вооруженные силы России нанесли сегодня ночью групповой удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины, которые выпускали составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Все назначенные объекты поражены», - отметили в российском оборонном ведомстве.

Также отмечается, что за сутки российские войска поразили территориальный центр комплектования, инфраструктуру военного аэродрома, авиаремонтное предприятие, а также места подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов.

Средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб и 349 беспилотников.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении штурмовиками Су-25 ВКС России опорных пунктов и личном составе ВСУ. Парами с малых высот экипажи штурмовой авиации выполнили пуски с кабрирования и вернулись на свой аэродром.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #групповой удар #впк украины
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