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Автоэксперт разъяснил, что подразумевают поправки в правила перевозки детей в машине

По словам собеседника, одобренные поправки - это уточнения в ПДД.
Глеб Владовский 2025-07-19 11:57:05
© Фото: Anton Belitsky Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В России зачастую при перевозке детей в автомобиле используют особые накладки на ремни безопасности, которые далеко не всегда могут уберечь их от аварий. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» автоэксперт Дмитрий Попов.

«Эта история касается российской попытки проскочить на авось, изготавливались это тяп-ляп. Поэтому, конечно, такой ремень ничего не выдерживал, и при столкновении с неподвижным телом автомобиля ребенок вылетал и разбивался, не говоря уже о том, что сами лямки, проходящие несоответствующим образом, причиняли вред», - пояснил собеседник телеканала.

Попов добавил, что эта формулировка подразумевает лишь уточнение в ПДД. Автоэксперт также подчеркнул, что использование бустеров для детей не запрещается регламентом Таможенного союза.

Ранее сообщалось, что в Кабмине РФ одобрили поправки, ужесточающие правила перевозки детей в креслах автомобилей. Соответствующий указ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

#автоэксперт #наш эксклюзив #Кабмин РФ #Перевозка детей #ремни безопасности
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