Автоэксперт разъяснил, что подразумевают поправки в правила перевозки детей в машине

В России зачастую при перевозке детей в автомобиле используют особые накладки на ремни безопасности, которые далеко не всегда могут уберечь их от аварий. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» автоэксперт Дмитрий Попов.

«Эта история касается российской попытки проскочить на авось, изготавливались это тяп-ляп. Поэтому, конечно, такой ремень ничего не выдерживал, и при столкновении с неподвижным телом автомобиля ребенок вылетал и разбивался, не говоря уже о том, что сами лямки, проходящие несоответствующим образом, причиняли вред», - пояснил собеседник телеканала.

Попов добавил, что эта формулировка подразумевает лишь уточнение в ПДД. Автоэксперт также подчеркнул, что использование бустеров для детей не запрещается регламентом Таможенного союза.

Ранее сообщалось, что в Кабмине РФ одобрили поправки, ужесточающие правила перевозки детей в креслах автомобилей. Соответствующий указ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.