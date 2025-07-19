Кабмин РФ ужесточил правила перевозки детей в автомобилях

В Кабмине РФ одобрили поправки, ужесточающие правила перевозки детей в креслах автомобилей. Соответствующий указ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Согласно новым правилам, лямки, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности, а также аналогичные устройства не являются "детской удерживающей системой"», - пишет RT.

Уточняется, что требования к данной системе устанавливаются регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Ранее сообщалось, что Камбин РФ поддержал повышение штрафов за перевозку детей без спецкресел. Для обычных водителей штраф за нарушение правил перевозки детей увеличится с трех до пяти тысяч рублей. Должностные лица должны будут заплатить 50 тысяч рублей вместо 25, а юридические - 200 тысяч вместо 100.