МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кабмин РФ ужесточил правила перевозки детей в автомобилях

Лямки, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности больше не являются «детской удерживающей системой».
Глеб Владовский 2025-07-19 08:07:00
© Фото: Anton Belitsky Global Look Press

В Кабмине РФ одобрили поправки, ужесточающие правила перевозки детей в креслах автомобилей. Соответствующий указ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Согласно новым правилам, лямки, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности, а также аналогичные устройства не являются "детской удерживающей системой"», - пишет RT.

Уточняется, что требования к данной системе устанавливаются регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Ранее сообщалось, что Камбин РФ поддержал повышение штрафов за перевозку детей без спецкресел. Для обычных водителей штраф за нарушение правил перевозки детей увеличится с трех до пяти тысяч рублей. Должностные лица должны будут заплатить 50 тысяч рублей вместо 25, а юридические - 200 тысяч вместо 100.

#Россия #в стране и мире #Кабмин РФ #Детское кресло #Перевозка детей
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Беларуси
2
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
3
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
4
Инженеры водной стихии
5
Рота БМПТ. Терминатор в бою
6
Патрон против дрона
7
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
8
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
9
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
10
Вьетнам. Оружие Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 