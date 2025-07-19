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В Кабмине уточнили, кому можно дать свой телефон без риска штрафа

Передача своего номера сотруднику экстренных служб или представителю госорганов не считается нарушением закона.
Глеб Владовский 2025-07-19 11:04:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Кабмине РФ уточнили, кому можно передать свой номер телефона без риска получить штраф. Постановление правительства опубликовано на официальном портале.

Уточняется, что в случае, если гражданин РФ передает свой телефонный номер представителю органов местного самоуправления или государственной власти, то штраф за это не грозит. КРоме того, не будет также караться законом предоставление доступа для сотрудников экстренных служб при исполнении служебных обязанностей.

Постановление вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Напомним, 17 июля Госдума приняла поправки в закон о введении штрафов за передачу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы. Сумма штрафов составит до 50 тысяч за передачу номера, до 200 тысяч - за передачу данных для входа в интернет.

#в стране и мире #штрафы #номер телефона #Кабмин РФ #правонарушение
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