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Евросоюз нарастил поставки вина в Россию до максимума с ноября

Наибольший рост продемонстрировала Франция, поставки вина из страны увеличились сразу в три раза.
Игнат Далакян 2025-07-19 11:07:06
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Поставки вина из стран Европейского союза в Российскую Федерацию достигли максимальных объемов с ноября прошлого года по итогам мая. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные Евростата.

Так, объем экспорта европейского вина на рынок РФ вырос до 9,9 тысячи тонн по сравнению с апрелем (9,7 тысяч тонн). Такой показатель является наилучшим с ноября прошлого года, когда поставки достигли 12,7 тысячи тонн.

Наибольший рост показала Франция - поставки увеличились сразу в три раза до 154 тысяч тонн. Италия нарастила поставки до 4,4 тысячи тонн (на 7%), экспорт вина из Польши увеличился с 1,7 тысячи до 2-х тысяч тонн.

Ранее увеличение поставок вина из Евросоюза в Россию было зафиксировано в марте прошлого года. Тогда общий объем импортируемого товара составил 26.6 тысяч тонн. Крупнейшим поставщиком (11,9 тысяч тонн) являлась Италия.

#Россия #евросоюз #поставки #Вино #экспорт
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