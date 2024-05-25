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Экспорт вина из Евросоюза в Россию вырос до максимума с 2022 года

Уточняется, что общий объем импортируемого в РФ товара в марте составил 26,6 тонн.
Глеб Владовский 2024-05-25 09:31:21
© Фото: Robert Michael, dpa, Globallookpress

Страны Европейского союза увеличили поставки вина в Россию до максимума с 2022 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики.

Согласно исследованию, в марте 2024 года общий объем экспорта товара возрос до 26,6 тысяч тонн. Отмечается, что это стало максимумом для закупок в РФ с декабря 2022 года - тогда показатель был равен 30 тысячам тонн.

Уточняется, что крупнейшим поставщиком являлась Италия: объем поставок вина из этой страны составил 11,9 тысяч тонн. На втором месте расположилась Литва с 4,2 тысячами тонн. Третье место занимает Испания - 3 тыс. тонн, а замыкает четверку Польша.

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#в стране и мире #ЕС #Вино #экспорт в рф
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