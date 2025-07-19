Министерство обороны России показало кадры боев за Каменское в Запорожской области. В настоящий момент населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил России.

Штурмовики 108-го гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка и 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка из состава группировки войск «Днепр» во время наступления улучшили положение по переднему краю и освободили Каменское.

В начале десантники вскрыли систему обороны опорные пункты и огневые средства противника в населенном пункте в ходе разведки с воздуха. После этого малыми группами российские бойцы скрытно форсировали реку Янчекрак и вдоль русла высохшего Каховского водохранилища и подобрались к позициям украинских боевиков. После того, как был ликвидирован весь состав противника, который там находился, российские военные приступили к удержанию рубежа. При этом штурмовиков с воздуха поддерживали операторы беспилотников, которые с воздуха координировали их действия.

Наращивая превосходство над противником в населенном пункте и его окрестностях, военнослужащие группировки «Днепр» стали методично выдавливать боевиков ВСУ из города, зачищая здания от них и продвигаясь вглубь населенного пункта. Поддержку им оказывала ударная авиация, артиллерия и ударные FPV-дроны.

Противник безуспешно пытался отбить утраченные позиции. Затем российские артиллеристы подавили позиции ВСУ и пункты управления БПЛА и приступили к уничтожению пехоты.

В течение трех недель десантники из Новороссийска и Ставрополя выбивали украинские формирования из города, ежедневно усиливая свое давление. Противник, не выдержав натиск «крылатой пехоты» начал отходить, спасаясь бегством. В результате чего понес большие потери в живой силе, но вернуть под свой контроль город не сумел.

В дальнейшем в населенный пункт зашли подразделения закрепления для его дальнейшего удержания.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, освобождавших Каменское в Запорожской области. Глава российского оборонного ведомства поблагодарил бойцов за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.