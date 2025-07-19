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Морпехи ТОФ отработали штурм опорников на полигоне в Приморье

На полигоне в Приморье морпехи Тихоокеанского флота тренируются каждый день и при любой погоде.
2025-07-19 10:45:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Группами по два человека морпехи Тихоокеанского флота штурмуют опорный пункт условного противника. Действуют хладнокровно, точно и быстро. Хоть это и тренировка. В день таких забегов несколько и каждый с разным сценарием.

Тренировки на самом большом полигоне Тихоокеанского флота в Приморье проходят ежедневно и непрерывно. Даже в дождь, как сейчас. Об этом говорят мишени. Их установили полгода назад. И за это время листы толстого металла превратились в решето.

Штурм «опорника» - одно из упражнений для новобранцев. Также морпехи пристреливают оружие. Привыкают к отдаче, траектории полета пуль и весу автомата.

Всего на полигоне 155-ой гвардейской бригады морской пехоты 25 учебных точек. И каждая постоянно улучшается и видоизменяется, чтобы условия были максимально близки к тем, что сейчас на передовой. Особое внимание - нештатным ситуациям, когда, например, заклинило оружие или кончаются боеприпасы. Своим опытом делятся инструкторы, которые сами побывали в зоне спецоперации.

«Мы со всеми по-братски общаемся. К примеру, бывают нюансы по броне. Кто-то приходит в первый раз. Мы видим, что у него подсумки неправильно висят, мешают. Мы подсказываем, как лучше будет», - рассказал начальник пункта боепитания полигона Ян Патутин.

Каждый из тех, кому только предстоит отправиться на защиту Родины, понимает, почему он здесь и как может помочь другим ребятам на передовой.

«Прибыл добровольно для поднятия боевой готовности в первую очередь для себя. В составе отделения тренируемся. Просто поступил приказ и выполняем его», - поделился доброволец.

Морпехов учат обращаться и с беспилотниками. Будущие дроноводы должны уметь чинить «птички» в кустарных условиях, искусно управлять ими и знать, как обойти радиозащиту врага.

«У нас постоянно меняются составляющие дронов. Это приемники, видеопередатчики, меняются частоты для обхода РЭП. Также сейчас появились дроны на оптоволокне. Все это добавляется в программу. Она изменяется и всегда модифицируется», - сказал инструктор с позывным Пламя.

Каждый день боевые навыки здесь оттачивают до ста военнослужащих. После двухнедельного интенсива добровольцы отправляются на прифронтовые полигоны. Где из людей разных профессий превращаются в защитников Родины.

Ранее штурмовики ВДВ отработали захват и зачистку опорников ВСУ в городе. В рамках тренировки бойцы вели стрелковый бой с противником в зданиях городской застройки.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #полигон #приморье #тренировка #морпехи ТОФ #штурм опорников
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