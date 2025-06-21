Штурмовики ВДВ отработали захват и зачистку опорников ВСУ в городе

Штурмовые подразделения Ульяновского соединения ВДВ отработали захват и зачистку опорных пунктов ВСУ в городской застройке. Тренировка проходила на полигоне в Херсонской области.

Вместе с десантниками боевые действия отрабатывали опытные инструкторы. В составе отделений, а также в боевых «двойках» и «тройках», они тренировались захватывать опорные пункты противника в домах, а также вести оборонительный бой по удержанию позиций.

Военнослужащие штурмовых подразделений каждый день отрабатывают все элементы, необходимые для штурма противника в населенном пункте в условиях ограниченной видимости. Десантники оттачивают навыки правильного перемещения, прикрытия, ведения непрерывного огня на подавление, контроля направлений стрельбы. Командиры же учатся управлять подразделением в бою. Особое внимание уделяется организации взаимодействия между военнослужащими - десантники должны хорошо знать свою задачу и понимать действия соседних групп.

Ранее морпехи Тихоокеанского флота показали, как обучают операторов FPV-дронов во Владивостоке. В столице Приморья функционирует специальный центр подготовки новобранцев.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.