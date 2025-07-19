Пленный рассказал об убийствах раненых командованием ВСУ

Командование ВСУ не гнушается добивать раненых в случае, когда ситуация безнадежная для личного состава. Об этом рассказал на допросе украинский военнопленный Артем Ирха.

«Скидывали снаряды на раненых, которые не могли уже двигаться. И нашей группе он (командир - Прим. ред.) просто сказал: "Не будете, двигаться, я вас закидаю (вызвать артобстрел - Прим. ред.) сейчас". Вот так он сказал», - уточнил он.

По словам Ирхи, бывали случаи, когда тяжелораненых добивали атаками дронов. Кроме того, когда заканчивались подручные средства для перевязки, командование продолжало приказывать окапываться несмотря ни на что.

Ранее украинский военнопленный Сергей Король рассказал, что командование ВСУ плохо организовывает строительство фортификаций в Харьковской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.