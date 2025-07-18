Сбитый украинский БПЛА повредил ЛЭП в подмосковном Дмитрове

Украинский беспилотник сбит в Дмитровском городском округе Подмосковья, он упал в поле вдали от жилых домов, сообщил врио главы администрации Михаил Шувалов.

«Повреждена высоковольтная линия, но энергетики оперативно устраняют неполадку. Все экстренные службы действуют четко и слаженно», - написал он в Telegram-канале.

Пострадавших в результате происшествия нет, угрозы для населения нет, подчеркнул чиновник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пресечении попытки атаки беспилотника на Москву.