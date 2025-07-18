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Сбитый украинский БПЛА повредил ЛЭП в подмосковном Дмитрове

Энергетики устраняют неполадку.
Дима Иванов 2025-07-18 23:57:00
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Украинский беспилотник сбит в Дмитровском городском округе Подмосковья, он упал в поле вдали от жилых домов, сообщил врио главы администрации Михаил Шувалов.

«Повреждена высоковольтная линия, но энергетики оперативно устраняют неполадку. Все экстренные службы действуют четко и слаженно», - написал он в Telegram-канале.

Пострадавших в результате происшествия нет, угрозы для населения нет, подчеркнул чиновник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пресечении попытки атаки беспилотника на Москву.

#в стране и мире #пво #Дмитров #Московская область #ЛЭП #сбитый беспилотник
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