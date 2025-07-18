Несколько жилых домов в Подмосковье пострадали от атаки БПЛА

Несколько частных домовладений в Подмосковье получили повреждения в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«Силами ПВО сбито 11 дронов над пятью округами. Самое главное - никто из жителей не пострадал. Есть повреждения частных домов», - цитирует его слова 360.ru.

Отмечается, что большая часть летательных аппаратов была уничтожена еще на подлете. На местах происшествий работают сотрудники экстренных служб. Жителям, чье имущество пострадало в результате атаки, будет оказана помощь.

Ранее сообщалось об уничтожении 73 украинских дронов в небе над территорией России.