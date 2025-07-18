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Дроноводы показали, как поражают цели на Красноармейском направлении

Несмотря на все возникающие сложности, наши бойцы окружают Красноармейск с нескольких направлений.
Глеб Владовский Валентин Матвиенко 2025-07-18 09:12:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Группировка «Центр» активно наступает на Красноармейск. Несмотря на то что ВСУ перебрасывают на это направление элитные подразделения пехоты и беспилотной авиации, российские войска подходят к городу сразу с нескольких сторон. Прикрывают наших штурмовиков операторы БПЛА, уничтожая пункты временной дислокации неприятеля и точки запуска вражеских беспилотников, а также оставляют противника без связи.

Работают российские военные в Новогродовке менее чем в пяти километрах от линии боевого соприкосновения и почти в 20 - от Красноармейска, где уже несколько месяцев идут ожесточенные бои за город. В день запускают более 20 беспилотников, уничтожая противника в укрытиях.

«Мы с января на этом направлении работаем. Изначально очень тяжелое направление. Здесь и по рельефу местности достаточно тяжело работать, потому что все цели находятся в низинах. Достаточно сложно создать условия прямой радиовидимости», - рассказал старший оператор с позывным Печорин.

Несмотря на то что на Красноармейское направление ВСУ перебрасывают элитные подразделения пехоты и беспилотной авиации, российские войска почти окружили Красноармейск. Ситуацию уже сравнивают с отработанной моделью освобождения Артемовска и Авдеевки. Противника изолируют сразу с нескольких флангов, а последние пути снабжения отрезали еще 15 июля. Но противник не сдается. Круглосуточно пытается атаковать наши позиции. Днем это дроны и артиллерия, а ночью на охоту выходит «Баба-яга».

«Мой первый опасный момент - это была встреча с "Бабой-ягой". И это не описать словами. Просто ты сидишь и думаешь, только бы улетела. А когда она еще начинает висеть над тобой, ты думаешь: "Ну сделай уже что-нибудь - либо улетай, либо скидывай"», - рассказал рядовой с позывным Сухой.

Сейчас уже для бойцов «Центральной» группировки такие встречи стали обыденностью, они уничтожают вражеские «птички» и продолжают выполнять боевое задание. В бригаде большинство - это местные парни, которые работают до победного, чтобы выгнать всех укронацистов со своей земли.

#ВС РФ #наш эксклюзив #красноармейск #красноармейское направление #Дроноводы
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