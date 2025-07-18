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Путин внес правки в проверку ложно отказавшихся от гражданства Украины

В случае если лицо пользуется правами и документами Украины, то заявление об отказе от гражданства этой страны аннулируется и повторно подать его можно через 10 лет.
Глеб Владовский 2025-07-18 07:36:40
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, изменяющий порядок проверки лиц, ложно отказавшихся от гражданства Украины. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Уточняется, что изменения коснутся людей с двойным гражданством. С 2023 года они могли подать в органы РФ заявление об отказе от украинского гражданства.

Отмечается, что с момента признания их россиянами они не лишаются права пользоваться в том числе документами Украины. При нарушении этих обязательств МВД начинает проверку. В случае если нарушение подтверждается, то заявление аннулируют и подать его можно только через 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Госдуме расширили перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ.

#в стране и мире #проверка #Владимир Путин #МВД #гражданство украины
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