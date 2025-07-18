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Эксперт пояснил, может ли смартфон стать причиной удара молнии

Главная угроза при нахождении на улице во время грозы заключается в поведении человека.
Глеб Владовский 2025-07-18 06:25:55
© Фото: Edgar Breshchanov, Global Look Press

Существует убеждение о том, что использование гаджетов во время грозы может привлечь молнию. Так ли это на самом деле, рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония.

По словам эксперта, у самих устройств недостаточно сильное электромагнитное излучение для того, чтобы привлечь молнию. Однако поведение человека в такую погоду может привести к несчастному случаю.

«В местности со слабым сигналом пользователи могут пытаться поймать его, поднимать для этого телефон над головой, одновременно находясь, к примеру, под деревом. Такие действия незначительно, но увеличивают риск попадания молнии», - цитирует его слова RT.

Кроме того, как отметил собеседник телеканала, попадание влаги на гаджеты может стать причиной их неполадок или даже замыкания.

Ранее специалист по пожарной безопасности Виталий Бойко в беседе со «Звездой» рассказал, почему в жаркую погоду не следует заряжать телефоны по ночам.

#в стране и мире #гаджеты #смартфоны #Гроза #удар молнии
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