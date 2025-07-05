Эксперт объяснил, почему опасно заряжать смартфон по ночам

Существуют не очевидные причины, которые могут привести к пожарам в доме. Одна из них - зарядка гаджетов по ночам. Об этом рассказал «Звезде» специалист по пожарной безопасности Виталий Бойко.

«Оставлять телефоны, ноутбуки или прочие предметы заряжать на ночь очень опасно, поскольку аккумуляторы могут перегреться или аккумулятор может быть неисправным. Собственно, это может привести к возгоранию», - пояснил эксперт.

Заряжать гаджеты лучше всего днем. А полностью заряженные устройства, которые находятся в режиме ожидания с подключенным адаптером, могут перегреться из-за скачка напряжения. Поэтому их стоит отключать от зарядки.

Но если все же хочется зарядить гаджет ночью, то лучше всего прибегнуть к использованию умные розетки с таймером.

Ранее сообщалось, что при пожаре в жилой девятиэтажке на улице Пермякова в Нижнем Новгороде погиб один человек, еще шестеро получили травмы.