Болгарский депутат Иван Петков призвал созвать трибунал в ответ на предложение мэра Львова Андрея Садового обменять эксгумированные останки советских воинов на пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Парламентарий заявил РИА Новости, что подобные действия свидетельствуют о контроле нацистов над Украиной.

Петков отметил, что надругательство над останками героев является проявлением слабости проигравшей стороны. Он добавил, что в Болгарии есть поговорка, сравнивающая такие действия с последним укусом умирающей змеи, который становится особенно ядовитым.

Депутат подчеркнул необходимость выяснить, поддерживает ли Европа подобные инициативы Киева, и настаивал на том, что такие люди должны предстать перед трибуналом.

Кроме того, Петков назвал инициаторов этого предложения безбожниками, указав, что слова мэра Львова являются проявлением нацистской идеологии.

Он также напомнил, что советские воины, погибшие на территории Украины во время Второй мировой войны, пожертвовали своими жизнями ради освобождения Европы от нацизма и были по праву захоронены на этой земле.

Ранее Мария Захарова, комментируя «предложение» Садового, сказала, что неонацистский режим на Украине находится на финальной стадии нравственной деградации.