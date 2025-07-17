Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что неонацистский режим на Украине, который торгует костями победителей Европы, находится на финальной стадии нравственной деградации. Так ответила дипломат «Звезде» на просьбу прокомментировать предложение мэра Львова обменять останки советских воинов на пленных солдат ВСУ.

«То, что этот мэр Львова предложил обменять останки 355 советских воинов, включая Героя Советского Союза Николая Кузнецова и Степана Путина, на украинских военнопленных, это не политика. Это не некая комбинация, это расчеловечивание в чистом виде или, лучше сказать, в грязном виде», - сказала Захарова.

Она добавила, что герои, которые отдали жизнь за освобождение города от вермахта в 1944 году, превращены в разменную монету. Киевский режим готов осквернять своих собственных предков, лишь бы доказать лояльность «хозяевам», подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

«А что дальше? Будут разрывать могилы на кладбищах по национальному признаку? Выковыривать из земли кости? Потому что фамилии на надгробиях заканчиваются на "ов"?» - сказала Захарова.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщил об уничтожении Холма Славы. Местные городские власти раскопали захоронения советских солдат. После этого Садовой заявил о готовности обменять эксгумированные останки на украинских военнопленных.