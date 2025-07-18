Часть Запорожской области осталась без света после атаки БПЛА

Запорожская область частично осталась без электроснабжения после удара украинского БПЛА по высоковольтному оборудованию, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Без света остались Мелитополь, Энергодар, Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский. Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа.

Электроснабжение Бердянска и Акимовского округа уже восстановлено, уточнил глава региона. Энергетики занимаются переключением оборудования на резервные линии. Работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток, подчеркнул Балицкий.

В начале июля ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, тогда без света остались 20 тысяч абонентов.