Балицкий: в Запорожской области после удара ВСУ частично пропал свет

В результате удара ВСУ по энергетической инфраструктуре в Запорожской области частично пропал свет. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Без электроснабжения более 20 тысяч абонентов в северо-западной части области», - написал Балицкий.

Глава региона добавил, что украинские боевики атаковали сразу несколько объектов, которые получили повреждения.

Также Балицкий заверил, что бригады энергетиков работают в усиленном режиме, однако пока сохраняется опасность повторных обстрелов.

В начале июня Запорожская область подверглась массированному обстрелу, в результате которого электричество оказалось отключено на территории всего региона.