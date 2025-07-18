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Аэропорт Геленджика начнет принимать рейсы еще из четырех городов

Вскоре на южный курорт можно будет улететь из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сургута и Тюмени.
Константин Денисов 2025-07-18 22:53:36
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Возобновивший работу аэропорт Геленджика будет принимать 56 рейсов в неделю из пяти городов России. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» сообщил заместитель главы Росавиации Алексей Буевич.

«Службы расписания аэропорта Геленджика уже подтвердили рейсы из пяти городов России: Москва (все аэропорты), Санкт-Петербург (Пулково), Новосибирск (Толмачево), Сургут и Тюмень. Полеты будут выполнять пять авиакомпаний», - рассказал Буевич.

При этом он не стал называть другие южные аэропорты, которые могут быть вскоре открыты.

По словам руководителя, открытие аэропорта Геленджика стало возможным благодаря взаимодействию многочисленных профильных служб и ведомств.

Первый регулярный рейс из Москвы в Геленджик прилетел 18 июля.

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