FT: Трамп не собирается уменьшать размер пошлин против ЕС ниже 15%

Глава Белого дома Дональд Трамп не собирается уменьшать размер торговых пошлин на товары из Евросоюза ниже 15%. Об этом сообщает Financial Times.

В течение последних нескольких недель стороны вели переговоры, на которых ЕС пытался добиться ставки в размере 10%. Агентство отмечает, что заключить соглашение на 15% Европа сейчас не готова.

Накануне американский лидер заявил, что введет пошлины на товары из 150 стран. Их размер указывался как раз в районе 10-15%.

В этом же заявлении он сообщил, что его устроят пошлины в размере 30% на товары из европейских стран.