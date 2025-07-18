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FT: Трамп не собирается уменьшать размер пошлин против ЕС ниже 15%

Ранее речь шла о 30% стоимости для товаров из Европы.
Константин Денисов 2025-07-18 21:53:47
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Глава Белого дома Дональд Трамп не собирается уменьшать размер торговых пошлин на товары из Евросоюза ниже 15%. Об этом сообщает Financial Times.

В течение последних нескольких недель стороны вели переговоры, на которых ЕС пытался добиться ставки в размере 10%. Агентство отмечает, что заключить соглашение на 15% Европа сейчас не готова.

Накануне американский лидер заявил, что введет пошлины на товары из 150 стран. Их размер указывался как раз в районе 10-15%.

В этом же заявлении он сообщил, что его устроят пошлины в размере 30% на товары из европейских стран.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #евросоюз #пошлины
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