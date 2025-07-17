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Трамп заявил, что введет пошлины на товары из 150 стран

Вероятно, размер торговых пошлин на товары из 150 государств составит 10-15%.
Дарина Криц 2025-07-17 05:31:54
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress

Порядка полутора сотни стран столкнутся с торговыми пошлинами США. Их размер будет варьироваться в пределах 10-15%. О планах ввести пошлины на импорт товаров из 150 стран сообщил президент Дональд Трамп в беседе с телеканалом Real America's Voice.

Отвечая на вопрос о торговых тарифах со странами Африки, в том числе, он сказал, что Соединенные Штаты будут заключать с ними индивидуальные соглашения.

«Сейчас много стран. Не забывайте: мы говорим, знаете ли, о 15 крупных, а затем переходим к средним. Но у нас, знаете ли, более 200 стран, верно? Так что мы опубликуем одну цифру для оставшихся почти 150 стран. Мы просто опубликуем одну цифру, и это будет, вероятно, 10% или 15%. Мы еще не решили», - прояснил ситуацию президент США.

Говоря о странах Евросоюза, Трамп подчеркнул, что собирается заключать с ними торговое соглашение. Он объяснил, что Вашингтон вполне устроят пошлины в размере 30% на весь импорт оттуда.

Кроме ЕС, американский лидер пригрозил России пошлинами, если переговоры по Украине окажутся провальными.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #торговые пошлины #Тарифы #импорт товаров
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