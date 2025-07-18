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Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с ФРГ

Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин.
Константин Денисов 2025-07-18 21:13:55
© Фото: Andreas Franke, picture alliance, Globallookpress

Россия в одностороннем порядке вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе говорится о том, что соглашение утратило актуальность в связи с откровенно враждебной политикой ФРГ по отношению к России.

Кроме того, в Берлине взяли курс на антироссийские настроения в стране.

Уведомить Германию о выходе из соглашения поручено МИД РФ.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал Киеву в ближайшие недели дальнобойные системы вооружения.

#Россия #в стране и мире #Германия #МИД РФ #михаил мишустин #военное сотрудничетво
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