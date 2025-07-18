Минэкономразвития назвало условие снижения инфляции до уровня менее 7%

В Минэкономразвития заявили, что апрельский прогноз уровня инфляции на отметке 7,6% к концу 2025 года пока сохраняется. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также там отметили, что этот показатель может опуститься и ниже 7% при сохранении текущей динамики.

В мае инфляция составляла 9,9%, однако уже в июне она упала на 0,5%. В июле снижение было не таким активным, но продолжалось (9,34% по состоянию на 14 число).

Ранее агентство Bloomberg: Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией.