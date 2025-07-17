Bloomberg: Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией

Темпы инфляции в России значительно замедлились, страна одерживает долгожданную победу в борьбе с ней. Об этом пишет Bloomberg.

«По данным ЦБ, годовой уровень инфляции остается на уровне 9%, что значительно превышает целевой показатель в 4%. При этом текущий рост цен теперь соответствует этому значению после замедления по сравнению с предыдущим месяцем», - говорится в публикации.

Авторы материала отмечают, что июньское замедление роста цен стало первым признаком правильности предпринимаемых регулятором шагов.

Сейчас месячный уровень инфляции в РФ составляет 0,2%. Еще в мае этот показатель был равен 0,43%. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о том, что замедление роста цен идет с опережением ожидаемого графика.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ожидает инфляцию в 7% по итогам года.