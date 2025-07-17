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Bloomberg: Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией

На Западе отметили резкое замедление роста цен в РФ.
Константин Денисов 2025-07-17 21:16:15
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Темпы инфляции в России значительно замедлились, страна одерживает долгожданную победу в борьбе с ней. Об этом пишет Bloomberg.

«По данным ЦБ, годовой уровень инфляции остается на уровне 9%, что значительно превышает целевой показатель в 4%. При этом текущий рост цен теперь соответствует этому значению после замедления по сравнению с предыдущим месяцем», - говорится в публикации.

Авторы материала отмечают, что июньское замедление роста цен стало первым признаком правильности предпринимаемых регулятором шагов.

Сейчас месячный уровень инфляции в РФ составляет 0,2%. Еще в мае этот показатель был равен 0,43%. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о том, что замедление роста цен идет с опережением ожидаемого графика.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ожидает инфляцию в 7% по итогам года.

#Россия #Экономика #в стране и мире #ЦБ РФ #инфляция #Эльвира Набиуллина
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