ЕС запретил Чехии импортировать российскую нефть

ЕС отозвал у Чехии разрешение на импорт российской нефти. Об этом сообщается в соответствующем заявлении Совета Евросоюза.

Данные ограничения вводятся в рамках 18-го пакета антироссийских санкций, который странам Европы все-таки удалось согласовать спустя 1,5 месяца после начала обсуждения.

Кроме того, этот же документ снизил потолок цены на нефть из России с нынешних 60 долларов за баррель до 47,6. Прежняя цена продержалась 2,5 года.

Новый пакет европейских санкций против России был принят на заседании стран - членов ЕС 18 июля.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в этот раз Братислава не будет блокировать ограничения против РФ, поскольку добилась энергетических гарантий от ЕС.