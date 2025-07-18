МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЕС запретил Чехии импортировать российскую нефть

Ограничения введены в рамках 18-го пакета антироссийских санкций.
Константин Денисов 2025-07-18 20:21:10
© Фото: Ralph Lauer, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

ЕС отозвал у Чехии разрешение на импорт российской нефти. Об этом сообщается в соответствующем заявлении Совета Евросоюза.

Данные ограничения вводятся в рамках 18-го пакета антироссийских санкций, который странам Европы все-таки удалось согласовать спустя 1,5 месяца после начала обсуждения.

Кроме того, этот же документ снизил потолок цены на нефть из России с нынешних 60 долларов за баррель до 47,6. Прежняя цена продержалась 2,5 года.

Новый пакет европейских санкций против России был принят на заседании стран - членов ЕС 18 июля.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в этот раз Братислава не будет блокировать ограничения против РФ, поскольку добилась энергетических гарантий от ЕС.

#Россия #в стране и мире #евросоюз #санкции #чехия #Роберт Фицо #словакия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Беларуси
2
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
3
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
4
Инженеры водной стихии
5
Рота БМПТ. Терминатор в бою
6
Патрон против дрона
7
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
8
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
9
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
10
Вьетнам. Оружие Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 