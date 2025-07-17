Фицо: Словакия одобрит 18-й пакет санкций ЕС против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что в пятницу его страна не станет препятствовать принятию 18-го пакета санкций Евросоюза против России.

Он сообщил, что дал указание представителям Словакии в ЕС не блокировать новый пакет санкций. По словам Фицо, дальнейшее противодействие санкциям было бы неэффективным в условиях текущих переговоров с Еврокомиссией по вопросам энергоресурсов.

Фицо также отметил, что начался второй этап обсуждений с Еврокомиссией по вопросу поставок российского газа. Он подчеркнул, что в Словакии утвержден четкий план защиты национальных интересов, а также сформирована команда, которая будет работать над выполнением предложенных Еврокомиссией гарантий.

Ранее премьер-министр заявлял, что Словакия не поддержит новые антироссийские санкции, если Еврокомиссия не предложит конкретных решений по обеспечению энергетической безопасности. Он также подчеркивал важность сохранения поставок энергоносителей из России в ЕС, указывая, что их прекращение может привести к росту цен на энергоресурсы и снижению конкурентоспособности Европы.